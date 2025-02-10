Частный музей, который точно заинтересует туристов и жителей области. Этой весной в Суздале откроется экспозиция, посвященная истории и производству парфюма и самогона. Посетители смогут

Частный музей, который точно заинтересует туристов и жителей области. Этой весной в Суздале откроется экспозиция, посвященная истории и производству парфюма и самогона. Посетители смогут услышать аромат городов Золотого кольца. О создании такого музея рассказали в ТАСС со ссылкой на вице-президента Ассоциации малых туристских городов, основателя первого Музея российских национальных напитков и исследователя русской кухни Игоря