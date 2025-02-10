На собственника были заведены дела об административном правонарушении, и ему назначен штраф.

В Суздальском районе Владимирской области владельца трех земельных участков сельхоз назначения оштрафовали за незаконное строительство коттеджей, предназначенных для продажи. Как сообщила прокуратура Владимирской области, это незаконно.На собственника были заведены дела об административном правонарушении, и ему назначен штраф. В настоящий момент чиновники подали иск в суд, который решит судьбу построек.Напомним, ранее мы писали, что