Владимирцы продолжают отлично показывать себя на спортивных соревнованиях. На нескольких таких наши спортсмены завоевали порядка 35 медалей. Так, первенство по легкой атлетике для юношей и

Владимирцы продолжают отлично показывать себя на спортивных соревнованиях. На нескольких таких наши спортсмены завоевали порядка 35 медалей. Так, первенство по легкой атлетике для юношей и девушек до 14 лет прошло в Гусь-Хрустальном. Маленькие ученики спортшколы №4 Владимира привезли домой множество наград, рассказал Дмитрий Наумов в своих соцсетях. Золотые медали получили Дмитрий Шашков, Анна Иконникова, Гордей