В Доме фольклора на Георгиевской готовят к открытию выставку мастеров декоративно-прикладного искусства из Юрьев-Польского района. Картины, вышитые бисером, крестиком, атласными лентами,

В Доме фольклора на Георгиевской готовят к открытию выставку мастеров декоративно-прикладного искусства из Юрьев-Польского района. Картины, вышитые бисером, крестиком, атласными лентами, лоскутная техника, джутовая филигрань, резьба, роспись по дереву, бересте, тканые кушаки, куклы из кукурузных листьев, игрушки из полимерной глины, плетеные половички – все это ждет жителей и гостей Владимира. В пресс-службе Минкульта области сообщается,