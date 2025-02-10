Две хозяйственные постройки размерами 9х3 и 5х4, примыкающие к котельной ресторана «Макс Брой» (улица Дзержинского, 11), загорелись около семи вечера 10 февраля. В 19:54 вызвали спасателей,

Две хозяйственные постройки размерами 9х3 и 5х4, примыкающие к котельной ресторана «Макс Брой» (улица Дзержинского, 11), загорелись около семи вечера 10 февраля. В 19:54 вызвали спасателей, сообщает пресс-служба МЧС области. Пожар довольно крупный – 100 квадратов охватил сами постройки, еще 3 квадратных метра горело в котельной. Но угрозы для здания ресторана нет. На месте работают