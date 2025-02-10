Как сделать жизнь в провинции комфортной и современной? Об этом волонтеры движения пропаганды сельского образа жизни рассказали областным парламентариям. В поселке Красная Горбатка на

Как сделать жизнь в провинции комфортной и современной? Об этом волонтеры движения пропаганды сельского образа жизни рассказали областным парламентариям. В поселке Красная Горбатка на протяжении десяти лет существует некоммерческая организация «Мой адрес». Она реализует образовательные и творческие проекты в родном поселке и по всему владимирскому региону. Татьяна Гусарова, председатель движения «Мой адрес» Миссия нашей организации