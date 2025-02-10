Жители деревни Суховка Судогодского района обеспокоены взрывом. По их версии, это результат падения беспилотника. В правительстве области на эту тему давать любые комментарии отказались.

Жители деревни Суховка Судогодского района обеспокоены взрывом. По их версии, это результат падения беспилотника. В правительстве области на эту тему давать любые комментарии отказались. Зато глава Лавровского сельского поселения подтвердил информацию «Шестому каналу». «В поле упал БПЛА, никто не пострадал», – коротко сообщил Анатолий Смирнов. Как рассказывают местные жители, взрыв произошел около 5 часов утра