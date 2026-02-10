Пожилая женщина прошла путь от обманутой жертвы до пособницы преступников всего за один месяц.

Собинская прокуратура передала в суд уголовное дело против 78-летней жительницы соседнего региона. Пожилая женщина прошла путь от обманутой жертвы до пособницы преступников всего за один месяц. Теперь вместо заслуженного отдыха на пенсии ей грозит до шести лет колонии, в прокуратуре.История началась в октябре прошлого года. Сначала мошенники обчистили саму москвичку, забрав у нее все сбережения. Вместо того чтобы пойти в полицию, женщина поддалась страху: преступники запугали ее потерей квартиры. Чтобы «откупиться» и спасти жилье, пенсионерка согласилась работать на тех, кто ее ограбил.Первым заданием для «новобранца» стала поездка во Владимирскую область. План был классическим: подельники по телефону обработали 86-летнюю жительницу Владимира. Представляясь то полицейскими, то чиновниками, они заставили бабушку снять со счетов 300 тысяч рублей. Деньги велели передать «доверенному инкассатору», который отвезет их в безопасное место.Этим «инкассатором» и оказалась обвиняемая. Жертва привезла деньги в Лакинск и лично вручила их своей ровеснице.В итоге полицейские изъяли деньги и вернули их хозяйке. Почти всю сумму удалось спасти — курьерша успела потратить только пять тысяч на такси, но позже возместила и их. Теперь Собинский городской суд решит судьбу женщины, которая в погоне за безопасностью собственной квартиры сама пошла на преступление.