К 2030 году из Москвы до Владимира планируется запустить движение поездов с чётким, как в метро, интервалом. Это станет частью масштабного проекта модернизации пригородного сообщения Центрального транспортного узла. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом Владимиром Путиным, работа уже началась. В 2025 году завершили проектирование, а в 2026 вместе с РЖД приступят