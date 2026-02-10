В одной из многоэтажек города мужчина насильно удерживал девушку под замком.

Ковровские спасатели подвели итоги первой недели февраля. Среди стандартных вызовов на вскрытие замков и помощь медикам затесалась еще одна история: в одной из многоэтажек города мужчина насильно удерживал девушку под замком.Тревожный сигнал поступил в поисково-спасательный отряд (ПСО) на прошлой неделе. Прибывшие на место спасатели вскрыли дверь и прервали принудительное заточение горожанки. Физических травм похититель нанести не успел, однако врачи и спасатели отметили тяжелое моральное состояние пострадавшей — девушка пережила сильнейший шок.Кроме того, несколько раз дежурные смены вскрывали квартиры, где закрылись и перестали отвечать маленькие дети. К счастью, во всех случаях обошлось без травм.Один раз бойцам спасателям пришлось работать тягачами — они вытаскивали из сугроба застрявший на вызове автомобиль медиков.