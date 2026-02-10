Роман погиб, выполняя боевую задачу на территории Донецкой Народной Республики.

Во Владимирской области простились с погибшим в зоне специальной военной операции Романом Наивиным. Похороны прошли 31 января в поселке Новки Камешковского округа, на родине военнослужащего.В зону СВО Роман решил отправиться в сентябре прошлого года и подписал контракт с Минобороны РФ. Как в администрации Камешковского округа, он служил радиотелефонистом в звании ефрейтор.Роман погиб, выполняя боевую задачу на территории Донецкой Народной Республики.Похороны бойца прошли со всеми военными почестями.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .