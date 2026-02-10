Не стало бывшего главного архитектора Владимирской области Евгения Бирюкова. Информация об этом появилась на сайте правительства региона 8 февраля. Из сообщения на сайте правительства

Не стало бывшего главного архитектора Владимирской области Евгения Бирюкова. Информация об этом появилась на сайте правительства региона 8 февраля. Из сообщения на сайте правительства области Правительство Владимирской области с прискорбием сообщает, что на 88 году жизни скончался Евгений Георгиевич Бирюков, главный архитектор Владимирской области в 1988 – 1999 годах. Евгений Бирюков родился 7 мая 1938