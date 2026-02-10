47-летний мужчина попытался объехать лежашее на асфальте дерево.

Обычная поездка по дорогам Владимирской области обернулась трагедией из-за упавшего дерева, в пресс-службе УМВД.На трассе между Гусь-Хрустальным и поселком Купреево препятствие на пути заставило водителя «Шкоды» пойти на опасный маневр.47-летний мужчина попытался объехать лежащий на асфальте ствол, но не рассчитал траекторию и выскочил на встречную полосу. В этот момент там шел тяжелый «КАМАЗ» с полуприцепом. Удар был такой силы, что водитель легковушки погиб на месте еще до приезда медиков. Его 61-летний пассажир выжил, сейчас врачи борются за его здоровье в больнице.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .