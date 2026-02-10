Ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний умирает столько людей, сколько насчитывает население небольшого города. Эти недуги не только резко снижают качество жизни, но и обрывают её.

Ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний умирает столько людей, сколько насчитывает население небольшого города. Эти недуги не только резко снижают качество жизни, но и обрывают её.Об этой проблеме подробнее рассказала главный внештатный специалист-кардиолог министерства здравоохранения Владимирской области Елена Кулибаба.Оценка индивидуального рискаСовременный подход в кардиологии – кардиоваскулярная профилактика. Обратившись к специалисту, вы сможете узнать свои риски и понять, какие факторы можно изменить.– Важно помнить о качественном сне и снижении уровня стресса. Последний негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. А вот прогулки, спорт, общение с близкими помогут снизить психическое напряжение, – пояснила Елена Кулибаба.После выявления факторов риска врач разрабатывает индивидуальную программу коррекции, учитывая при этом пол, возраст и наследственность. Важно знать семейный анамнез, чтобы предвидеть возможные риски.Ранняя диагностикаМедики предупреждают: болезни сердца развиваются скрытно, и первые признаки можно не заметить. Регулярные профилактические осмотры и диспансеризация позволяют выявить заболевания на ранних стадиях, когда можно остановить их развитие и предотвратить серьёзные осложнения, такие как стенокардия, гипертония и инфаркт.Помните, выявление факторов риска – это сигнал к изменению образа жизни: к применению диет, к отказу от курения, к физической активности, к налаживанию режима сна и изменению отношения к стрессу.Партнёрство врача и пациентаКаждый человек может изменить свою судьбу, прислушиваясь к рекомендациям врача, полученным в ходе диспансеризации или профилактического осмотра.Если у вас уже есть отклонения (высокий уровень холестерина или глюкозы, повышенное давление), необходимо медикаментозное лечение. Важно, чтобы пациент понимал, для чего он принимает каждое лекарство, и сотрудничал с врачом.– Например, статины, снижающие уровень холестерина, могут не давать субъективных ощущений, но они замедляют развитие атеросклероза и защищают от сосудистых катастроф. Решение о приёме лекарств должно приниматься только совместно с врачом, а не на основании информации из интернета, – говорит кардиолог.Когда у пациента диагностируется сердечно-сосудистое заболевание, он незамедлительно включается в программу диспансерного наблюдения под контролем кардиолога или терапевта согласно установленному порядку. Регулярные визиты, предусмотренные этим наблюдением, позволяют отслеживать динамику заболевания и своевременно корректировать лечение, опираясь на результаты комплексных обследований.