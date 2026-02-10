В минувшее воскресенье жители Коврова сняли на видео, как по городу недалеко от вокзала бежал настоящий лось. Кадры с молодым животным, которое, вероятно, вышло к людям в поисках еды, выложили

В минувшее воскресенье жители Коврова сняли на видео, как по городу недалеко от вокзала бежал настоящий лось. Кадры с молодым животным, которое, вероятно, вышло к людям в поисках еды, выложили в «Подслушано Ковров». Пользователи соцсетей шутили в комментариях, что у сохатого либо «сломался навигатор», либо он «опаздывает на электричку». Неравнодушные ковровчане позвонили в службу 112,