Женщина не выдержала того, что у соседки по прилавку торговля идет бойчее.

В Муроме перед судом предстанет 50-летняя жительница Рязанской области, которая решила устранить конкурентку радикальным способом. Женщина не выдержала того, что у соседки по прилавку торговля идет бойчее, и подпалила ее прицеп с товаром.История «рыночных войн» развернулась в августе прошлого года. Предпринимательницы занимались похожим бизнесом, но жительнице Рязани казалось, что ее 60-летняя конкурентка из Мурома забирает всю прибыль себе. Обида копилась долго и в итоге вылилась в ночную вылазку, подробности в пресс-службе УМВД по региону.Бизнес-леди подготовилась к «акции» заранее: наполнила литровую бутылку бензином и под покровом ночи приехала к дому соперницы в село Ковардицы. Убедившись, что свидетелей нет, она подошла к припаркованному прицепу, отогнула край тента и щедро полила сумки с товаром горючим. После того как вспыхнуло пламя, поджигательница скрылась.Владелица прицепа проснулась от сильного хлопка и увидела из окна пожар. Огонь успели потушить, но спасать было уже нечего — весь товар в сумках превратился в пепел. Ущерб оценили более чем в 80 тысяч рублей.Сотрудники угрозыска быстро вычислили поджигательницу и задержали ее в Рязанской области. Женщина сразу призналась в содеянном, пояснив, что виной всему — личная неприязнь и зависть к чужим доходам.Обвиняемая уже полностью выплатила пострадавшей все деньги за сгоревший товар. Тем не менее, точку в этом деле поставит суд — за умышленный поджог женщине грозит вполне реальный срок.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .