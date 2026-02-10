Во Владимирской области с 10 по 13 февраля пройдут «Дни якутского кино». Это первый этап цикла тематических кинонедель в рамках Года единства народов России. Об этом поделились в

Во Владимирской области с 10 по 13 февраля пройдут «Дни якутского кино». Это первый этап цикла тематических кинонедель в рамках Года единства народов России. Об этом поделились в облправительстве. Областной Киноцентр при поддержке Минкульта области подготовил насыщенную программу. Из пресс-релиза правительства области На экранах учреждений культуры будут представлены фильмы кинокомпаний «Увидеть море» и «Сахафильм». Яркими фрагментами стартового цикла станут