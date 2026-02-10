Просыпается холостяк дома... Хочет кушать. Полазил по шкавчикам - пусто. Залез в холодильник, и увидел фарш. Думает: Ну, хоть котлетки пожарю... А сковородки-то нет... Подумал, и решил у соседки сковородку одолжить... Подошол к двери и постучал... И тут думает: """"Даст она мне сковородку... пригласит на чашку чая... После чая будет шампанское, после шампанского - вино, после вина - постель, после постели - отношения, потом - ЗАГС, дети...она в грязном халате с бигудями на голове.."""" Тут соседка открывает а он: Да пошла ты со своей сковородкой!!!
