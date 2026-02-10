Львиная доля обращений — свыше 1200 — касается работы банков.

Жители Владимирской области за прошлый год отправили в Банк России более двух тысяч жалоб на работу финансовых организаций. Поток претензий вырос почти на 20%, причем главной мишенью для недовольства стали именно банки.Львиная доля обращений — свыше 1200 — касается работы банков. Горожане возмущены: банкиры начали массово блокировать «подозрительные» переводы и отключать дистанционное обслуживание. Однако именно так банки пытаются остановить вывод денег на счета мошенников. Прямых жалоб на кражу денег с карт стало заметно меньше. Помогли «заморозка» переводов на два дня и право граждан вводить самозапрет на кредиты., что число жалоб на микрофинансовые организации упало на 11%. Автовладельцы почти перестали жаловаться на неверный расчет скидок (КБМ), благодаря чему общий поток претензий к страховщикам рухнул на четверть.