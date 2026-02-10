Жительница Владимира получила серьезные травмы.

Стремление сэкономить пару минут и перейти дорогу там, где удобно, обернулось серьезными травмами для пожилой жительницы Владимира. Днем 6 февраля на улице Мира 86-летняя женщина попала под колеса кроссовера.Водитель Chery Tiggo ехал в сторону улицы Батурина. Пенсионерка решила пересечь проезжую часть в неположенном месте. Примечательно, что совсем рядом находился пешеходный переход, однако женщина проигнорировала безопасный путь, в УМВД по региону.35-летний водитель не успел затормозить перед внезапно появившимся на дороге человеком. С места аварии пострадавшую экстренно доставили в больницу.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .