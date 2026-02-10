Владимирская область повысила единовременную выплату молодым врачам при трудоустройстве в государственные медицинские учреждения с 300 до 500 тысяч рублей. Новые правила, утверждённые

Владимирская область повысила единовременную выплату молодым врачам при трудоустройстве в государственные медицинские учреждения с 300 до 500 тысяч рублей. Новые правила, утверждённые губернатором Александром Авдеевым, действуют с начала 2026 года и будут работать до 2030 года. Об этом сообщили в правительстве области. Выплата предоставляется врачам до 35 лет, которые пришли на работу в региональные госучреждения