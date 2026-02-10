С 10 по 12 февраля во Владимире пройдет большая расчистка Вокзальной площади от снега и льда. В связи с этим с 6:00 10 февраля движение транспорта на этом участке ограничат до полного завершения

С 10 по 12 февраля во Владимире пройдет большая расчистка Вокзальной площади от снега и льда. В связи с этим с 6:00 10 февраля движение транспорта на этом участке ограничат до полного завершения работ. Об этом предупредили в ЦУГД. Водителей просят заранее освободить парковку и не оставлять свои автомобили на площади в эти дни. Необходимо