В микрорайоне развернулась настоящая битва коммунальщиков с последствиями стихии. На месте, прямо на занесенных улицах, Сергей Волков провёл совещание с руководителями коммунальных служб и ГИБДД. Главная головная боль — не только сугробы, но и стихийные парковки, которые парализуют работу снегоуборочной техники. Брошенные и бесхозные автомобили, особенно грузовики, блокируют проезды. Из-за этого спецтехника ЦУГД буксует, не