За попытку убийства незнакомой женщины мужчину с богатым криминальным прошлым отправили в колонию особого режима.

Во Владимирской области суд вынес приговор мужчине за попытку убийства незнакомой женщины. Трагедия разыгралась в одном из общежитий города Владимир.48-летняя женщина спокойно спит в своей комнате, не подозревая, что дверь не заперта, а по коридору уже идет человек, который решил, что сегодня кто-то должен умереть. Без причины. Просто потому, что ему захотелось «поконфликтовать». Подробнее в материале vlad.aif.ru.«Прогулка» с охотничьим ножомГлавный «герой» этого кошмара — 35-летний уроженец Владимира. Личность, мягко говоря, примечательная для правоохранительных органов. Мужчина только-только вышел на свободу: в мае 2025 года он покинул стены колонии ИК-3, где отбывал срок за убийство.Казалось бы, жизнь дает второй шанс. Друг детства протянул руку помощи, пустил пожить в свою комнату в общежитии. Но вместо того чтобы искать работу или обустраивать быт, бывший заключенный ушел в глубокий запой.К 5 августа градус алкоголя в крови и агрессии в голове достиг предела. Около семи утра мужчина взял свой охотничий нож (экспертиза позже признает его холодным оружием) и вышел в коридор. Он искал жертву.Судьба распорядилась так, что первой на его пути оказалась незапертая дверь. За ней в глубоком сне лежала незнакомая ему соседка по общежитию. Без лишних слов и раздумий гость вошел и ударил спящую ножом в живот.Погоня в коридорахТо, что произошло дальше, напоминает сцену из фильма ужасов. Женщина проснулась от резкой боли, увидела перед собой окровавленное лезвие и незнакомца. Каким-то чудом она нашла в себе силы оттолкнуть нападавшего и бросилась к выходу.Преступник не собирался ее отпускать. Он понимал: если она выйдет в коридор и закричит, его свобода закончится, не успев начаться. Он настиг ее уже в дверях. Пока жертва пыталась вырваться, он нанес ей еще три удара — в грудь, в поясницу и в плечо.Истекая кровью, пострадавшая все же вывалилась в коридор и начала звать на помощь. На шум выглянула соседка, но убийца рявкнул на нее так, что та в испуге захлопнула дверь. Однако этих нескольких секунд замешательства женщине хватило, чтобы скрыться и найти убежище у других жильцов.Финал на «особом режиме»Осознав, что свидетелей слишком много, «герой» скрылся. Но далеко не ушел — направился прямиком в центр города, где... продолжил пить. Там его и взяли оперативники в тот же вечер. Сопротивляться он не стал и сразу признался.Судебный процесс проходил под пристальным вниманием прокуратуры. Позиция подсудимого была простой: вину признаю, но убивать не хотел. Однако характер ранений и то, что он преследовал раненую женщину, говорили об обратном.Итог этой бессмысленной жестокости — 12 лет лишения свободы. Учитывая богатое криминальное прошлое и тяжесть нового преступления, отбывать срок он будет в колонии особого режима. Это самые суровые условия, которые существуют в российской системе: минимум свиданий, жесткий контроль и полная изоляция от общества.Кроме того, суд обязал мужчину выплатить пострадавшей 500 тысяч рублей за моральный вред. Конечно, эти деньги вряд ли сотрут из памяти тот ужас, который женщина пережила в собственной постели, но, возможно, помогут ей в реабилитации. Она выжила только благодаря своевременной помощи врачей.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .