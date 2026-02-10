Сейчас следователи продолжают разбираться в обстоятельствах дела.

В Ковровском районе возбудили уголовное дело против местного жителя, который попытался обойти судебное решение и продать арестованный автомобиль.отделения судебных приставов Ковровского района, мужчина точно знал: суд наложил арест на его машину. При этом он сознательно пошел на хитрость. Чтобы не допустить изъятия транспортного средства, должник оформил договор купли‑продажи арестованного авто.Сейчас следователи продолжают разбираться в обстоятельствах дела. Мужчине грозит ответственность по ч. 1 ст. 312 УК РФ («Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .