В Москве в рамках Merсedes-Benz Fahion Week состоялся последний показ легендарного кутюрье. Корреспондент Dni.Ru побывал на модном дефиле.

В Москве в рамках Merсedes-Benz Fahion Week состоялся последний показ легендарного кутюрье. Корреспондент Dni.Ru побывал на модном дефиле.Вячеслав Зайцев участвовал в показах Mercedes-Benz Fashion двадцатьраз, представляя коллекции осенних и весенних сезонов. За десять лет на подиумвышло 1000 моделей и было показано 10 тысяч образов. А 2марта, в день 80-летия, модельер, объявил, что завершает участие в модныхнеделях и 10 марта представит последнюю коллекцию.Решение Зайцева легко объяснимо. Во-первых, в каждой коллекции Haute Couture должно быть представлено не менее 35 моделей, которые объединены определенной идеей, отвечают некоторой тематике, имеют похожее цветовое решение и созданы для определенного сезона. Платья от-кутюр выполняются почти целиком вручную и только в одном экземпляре. Каждая модель, отшитая членом Синдиката Высокой моды, в котором состоит Зайцев, требует обычно 100-400 часов работы. А в стольпочтенном, как у российского модельера, возрасте, кроить и шить уже не очень просто.Во-вторых, Зайцев воспитал достойных преемников– он ввел в мир высокой моды сына Егора и внучку Марусю. И уверен, чтосозданный им стиль "а-ля рюс" они так же будут пестовать.Хотя именно из-за него карьера Зайцева едва не пошла под откос в самом начпле. Всередине 60-х годов прошлого века он создал коллекциюспецодежды для женщин-работниц области и села, которая категорически была отвергнутаметодическим советом. Что пришлось выслушать тогда молодому модельеру! Он былохотел вовсе завязать с модой, но материал о скандальной коллекции советскогомодельера опубликовал журнал Paris Match. Из публикации под заголовком "Ондиктует моду Москве" о молодом дизайнере узнал легендарный Пьер Карден. Ивскоре у Зайцева началась новая жизнь.И теперь его уже хвалили за то, что когда-топодвергалось обструкции. Модельер не изменял себе – шил из милых сердцу ивановскихситцев, павловопосадских платков, а период дефицита делал юбки даже из вологодских кружевных скатертей. Он всегда самостоятельно ездилна текстильные фабрики, отбирая лучшие ткани – шёлк, шерсть, штапель, хлопок. "Я сам соткан из ситца",– всегда на вопрос о такой верности отечественным тканям уверяет уроженецИвановской области Слава Зайцев.Знаменитый балахон Аллы Пугачевой, в которомона появилась в фильме "Женщина, которая поет, костюмы для чемпионов фигурного катания, одеждачленов советской спортивной делегации на Олимпиаде-80, униформа для советскоймилиции– все придумал Зайцев. "Мне всегда хотелось делать что-то яркое иинтересное, то, что поможет человеку выразить его индивидуальность",– говорит маэстро.А последняя его сезонная коллекция стала эдакойэффектной кодой, яркой точкой всему, чтобы было сделано за полвека в моде. Меховые ушанки, рукавицы и воротники, национальные орнаменты, массивные украшения – эдакая смесь востока и запада. Коллекция проникнута желаниемвновь воздать должное народному творчеству, поскольку тема русскогонационального костюма является неизменным источником вдохновения кутюрьеособенно. Возвращение к истокам, к национальнойкультуре – так можно было охарактеризовать…. Но Зайцев никогда от них неотделялся. За что, видимо, и особенно любим и знатью, и простым народом.