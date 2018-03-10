Ведущий форвард футбольной сборной Франции и мадридского Атлетико Антуан Гризманн стал главной трансферной целью другого испанского клуба – Барселоны. Ради приобретения будущим летом французского нападающего каталонцы готовы расстаться с пятью своими игроками.

Ведущий форвард футбольной сборной Франции и мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн стал главной трансферной целью другого испанского клуба – "Барселоны". Ради приобретения будущим летом французского нападающего каталонцы готовы расстаться с пятью своими игроками.Слухи вокруг возможного перехода Гризманна в "Барсу" обрастают все новыми подробностями. Недавно испанские издания назвали цену за игрока, которую хотели бы получить "матрасники" – 100 млн евро. А теперь сообщается, что каталонцы ради подписания француза расстанутся с пятью футболистами.В список возможных продаж из стана "Барсы", по утверждению "Спорт-экспресса" со ссылкой на Marca, входят Арда Туран, Алейш Видаль, Денис Суарес, Андре Гомиш и Пако Алькасер. 26-летний Гризманн дважды в составе своего клуба выходил в финал Лиги чемпионов, а в этом году сыграл 35 матчей во всех турнирах и забил 20 голов.