Президент Владимир Путин рассказал, что со всеми президентами США, с кем ему довелось работать, у него сложились добрые человеческие отношения.

Президент Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC рассказал, что со всеми президентами США, с кем ему довелось работать, у него сложились добрые человеческие отношения."С Биллом Клинтоном, он уже уходил с должности президента, но мы с ним еще несколько месяцев могли поработать вместе. Потом и с Бушем, и с Обамой, сейчас меньше, конечно, но и с действующим президентом", — сказал Путин.На вопрос, кому Путин отдает предпочтение из четырех президентов США, российский лидер ответил, что каждый из них обладал качествами, которые вызывают уважение. При этом с американскими коллегами зачастую приходилось спорить, не соглашаться с ними по ключевым вопросам. Однако это не влияло на человеческие отношения."Если бы этого не было, было бы гораздо не только труднее, а гораздо хуже для всех", — уверен президент.Интервью Владимира Путина американскому телеканалу NBC показал в эфире телеканал "Россия 24".