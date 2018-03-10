История началась в 2017 году, когда Данбар, в разговоре с сослуживцами заявил, он бы убил вице-президента, если кто-то заплатит ему достаточно денег. Коллеги тут же донесли эти слова до командования, и мужчину арестовали.

Бывший военнослужащий Нацгвардии США получил полгода тюрьмы за угрозы американскому вице-президенту. В ходе следствия 23-летний Уильям Данбар признался, что "распространял угрозы террористического характера" в адрес Майкла Пенса.История началась в 2017 году, когда Данбар, в разговоре с сослуживцами заявил, он бы убил вице-президента, если кто-то заплатит ему достаточно денег. Коллеги тут же донесли эти слова до командования, и мужчину арестовали.Причем тюрьмой дело не кончится. После заключения Данбару предстоит еще полгода сидеть под домашним арестом, а затем проходить курс психологического лечения, передает телеканал "Россия 24".