Популярный российский комик Азамат Мусагалиев на своей странице в Instagram обратил внимание на забавный снимок, сделанный во время визита президента России Владимира Путина на КВН. По фотографии может сложиться впечатление, что глава Первого канала Константин Эрнст буквально сверлит взглядом затылок российского лидера или бросает недобрый взгляд на юмориста.

Популярный российский комик Азамат Мусагалиев на своей странице в Instagram обратил внимание на забавный снимок, сделанный во время визита президента России Владимира Путина на КВН. По фотографии может сложиться впечатление, что глава Первого канала Константин Эрнст буквально сверлит взглядом затылок российского лидера или бросает недобрый взгляд на юмориста.Президент России Владимир Путин посетил съемки 1/8 финала высшей лиги КВН, после чего нашел время пообщаться с участниками юмористической программы. "Когда говорят о КВН, говорят о его долголетии, актуальности тем, которые звучат, и о таланте кавээнщиков, и за это КВН любят миллионы людей. Я просто хочу еще раз об этом сказать. Спасибо большое", – обратился российский лидер к собравшимся.Комик Азамат Мусагалиев обратил внимание на снимок, сделанный во время мероприятия, на котором Владимир Путин жмет ему руку. Внимание юмориста привлек глава Первого канала Константин Эрнст, стоящий позади президента. По мнению Азамата Мусагалиева, медиаменеджер смотрит на происходящее с весьма суровым выражением лица."Судя по выражению лица Константина Эрнста, можно подумать,что теперь я руководитель Первого Канала. Ан нет!!! Я на родном, на ТНТ!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – на своей странице в Instagram прокомментировал он снимок. "Эрнст похож на киношного злодея 😄", "Крутость фото зашкаливает 😎👍", "Ну, точно лицо конечно..))", – поддчержали его шутку подписчики.Отметим, во время самой игры команды КВН много шутили про президента Владимира Путина. "Путин в зале – шути про Путина", – заметил журналист Кремлевского пула, специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов и поделился на своей странице в Twitter несколькими отрывками.