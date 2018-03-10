На очередном этапе биатлонного Кубка IBU, что проходит в тюменском Увате, прошел второй вид программы – женская индивидуальная гонка на 15 км. Выиграла наша Ирина Услугина, а ее подруга по команде Евгения Павлова завоевала бронзовую награду.

На очередном этапе биатлонного Кубка IBU, что проходит в тюменском Увате, прошел второй вид программы – женская индивидуальная гонка на 15 км. Выиграла наша Ирина Услугина, а ее подруга по команде Евгения Павлова завоевала бронзовую награду.Все решила уверенная стрельба наших девушек и второго призера турнира – украинки Юлии Журавок. Услугина выиграла с одним промахом и ее время – 47 мин. 58,5 сек (1 промах). Гостья из сборной Украины была точна, но проиграла ногами, а Павлова также не смогла поразить одну мишень.Еще одна наша биатлонистка Анастасия Егорова, промахнувшись 4 раза, тем не менее стала седьмой. Тамара Воронина (2 промаха) – на 10-м месте, Маргарита Васильева (3) – на 20-м, а Кристина Резцова (8) – на 38-м.