Легендарная ведьма Алена Полынь предложила объединить в одном реестре всех, кто занимается магией. Похоже, контролировать деятельность волшебников будет международная организация Империя сильнейших ведьм.

Легендарная ведьма Алена Полынь предложила объединить в одном реестре всех, кто занимается магией. Похоже, контролировать деятельность волшебников будет международная организация "Империя сильнейших ведьм".Первой против мошенников выступила "Империя сильнейших ведьм". Работа членов организации побудила аферистов строить козни против Алены Полынь. Кто желает ей зла, так и осталось загадкой.Как известно, Полынь – человек действия. Поэтому слухи быстро прекратились: все начали выжидать, пока могущественная ведьма сделает следующий ход.Многие подозревают, что у Полынь есть связи на самом высоком уровне. Обсуждают в Сети и о ее сверхвозможностях, и то, что она консультирует очень влиятельных персон. Как говорится, дыма без огня не бывает.Предсказательница стала злейшим врагом мошенников. Она предупреждает, что все те, кто ведет деятельность вне "Империи сильнейших ведьм", являются аферистами. Эта организация стала контролирующим органом в сфере магии.Некоторые теперь даже заявляют, что хотят, чтобы Полынь стала президентом, но ведьма считает, что народ не должен никого выбирать. Да и планы у нее куда более амбициозные.Предсказательница поддерживает Владимира Путина на посту главы государства. Она видит в словах российского лидера нотки творчества и волшебства.