Очередной этап биатлонного Кубка IBU стартовал в российском городке Уват в Тюменской области. Первыми на старт вышли мужчины в индивидуальной гонке 20 км. Выиграл француз Фабьен Клод, а лучший из россиян Александр Логинов стал третьим.

Очередной этап биатлонного Кубка IBU стартовал в российском городке Уват в Тюменской области. Первыми на старт вышли мужчины в индивидуальной гонке 20 км. Выиграл француз Фабьен Клод, а лучший из россиян Александр Логинов стал третьим.Представителей сборной России, а их в Увате вышло на старт шестеро, подвела стрельба. Даже Логинов допустил три промаха на рубежах, но сумел добраться до тройки призеров ногами. Семен Сучилов промахнулся 2 раза и стал шестым, все остальные наши биатлонисты допустили по 4 промаха. Петр Пащенко – седьмой, Алексей Слепов – восьмой, Эдуард Латыпов – 13-й, Кирилол Стрельцов – 16-й.Время победителя Клода – 54 мин. 17,4 сек. (1 промах). Вторым стал представитель сборной Норвегии Ветле-Шостад Кристиансен. Отметим, что в восьмерке лучших было четыре россиянина и три норвежца.