Королевский клуб из столицы Испании продолжает поиски вратаря. В поле зрения скаутов Реала попал голкипер хорватского Хайдука Карло Летица. Ранее сообщалось, что мадридисты хотели пригласить Ариссабалага Кепа из Атлетика (Бильбао), но трансфер сорвался.

"Королевский клуб" из столицы Испании продолжает поиски вратаря. В поле зрения скаутов "Реала" попал голкипер хорватского "Хайдука" Карло Летица. Ранее сообщалось, что мадридисты хотели пригласить Ариссабалага Кепа из "Атлетика" (Бильбао), но трансфер сорвался.В "Реале" уверены, что 21-летний Летица, которого отличает очень высокий по меркам футбола рост в 2 м 2 см, через некоторое время может сменить Кейлора Наваса в качестве основного вратаря клуба, сообщает Footballhd.Ru со ссылкой на Marca. "Королевский" клуб контактирует с игроком и его агентами.