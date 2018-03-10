Аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси не сыграет в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу с Малагой. Причина пропуска встречи, которая состоится 10 марта, заключается в рождении третьего сына Чиро.

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси не сыграет в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу с "Малагой". Причина пропуска встречи, которая состоится 10 марта, заключается в рождении третьего сына Чиро.Ранее сообщалось, что жена Месси Антонелла Роккуццо должна родить ребенка в начале марта, пишет Чемпионат.com со ссылкой на испанское издание Mundo Deportivo. Отметим, что родители уже воспитывают двух мальчиков — Тиаго и Маттео.