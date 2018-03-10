В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. Миннесота Уайлд на чужом льду одержал победу над Ванкувер Кэнакс. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. "Миннесота Уайлд" на чужом льду одержал победу над "Ванкувер Кэнакс". Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.В составе победителей шайбы забросили Зак Паризе (2-я минута), Мэтт Каллен (23-я), Эрик Стаал (36-я), Чарли Койл (60-я) и Маркус Фолиньо (60-я). У хозяев отличились Майкл Дель Зотто (1-я) и Юсси Йокинен (23-я). "Миннесота" одержала третью победу подряд и занимает четвертое место в Западной конференции. "Ванкувер" идет 14-м.