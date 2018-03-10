Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах и президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс подписали новое соглашение о сотрудничестве. Это обеспечит финансовую стабильность МПК на ближайшие годы. Новый контракт рассчитан до 2032 года и был подписан в Пхенчхане.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах и президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс подписали новое соглашение о сотрудничестве. Это обеспечит финансовую стабильность МПК на ближайшие годы. Новый контракт рассчитан до 2032 года и был подписан в Пхенчхане.Согласно новому соглашению, МОК продолжит делать обязательным условием проведение Паралимпиады для городов, которые будут претендовать на проведение Олимпийских игр. Кроме того, МОК и МПК будут сотрудничать с целью улучшения освещения Паралимпиад и продвижения паралимпийского бренда."Укрепление сотрудничества между Олимпийским и Паралимпийским комитетами было одним из ключевых пунктов в "Олимпийской повестке — 2020". МОК рад укрепить свою поддержку МПК и всего паралимпийского движения, — заявил Бах, которого цитирует ТАСС. — Мы придерживаемся одних целей и одних ценностей".