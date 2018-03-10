Злоумышленники захватили воздушное судно во время экскурсионного полета и направились к зданию региональной тюрьмы, чтобы устроить побег одному из заключенных. Вертолет разбился, не долетев до цели 2 километра.

Вертолет Bell 206, принадлежавший компании Avalon Taxi-air, потерпел крушение в городе Жоинвили, расположенном в штате Санта-Катарина на юге Бразилии. Инцидент, произошедший в минувший четверг, 8 марта, попал в объектив камеры наблюдения.Как сообщалось ранее, злоумышленники угнали воздушное судно в Пенье, в 70 километрах от места крушения. Пилот успел передать диспетчеру сигнал о захвате вертолета во время обзорного экскурсионного полета, после чего на связь не выходил.Им удалось благополучно преодолеть это расстояние, однако по неизвестной причине, летчик не справился с управлением, после чего воздушное судно рухнуло на землю.В результате произошедшего погибли три человека, находившиеся на борту, еще один пассажир, вертолета получил тяжелые травмы. Никто из людей, находившихся поблизости от места крушения, не пострадал.Правоохранители установили личность выжившего. Им оказался 18-летний Даниэль да Силва, ранее подозревавшийся в причастности к торговле людьми и незаконном хранении огнестрельного оружия. Предполагается, что один из двух пистолетов, найденных на месте крушения, мог принадлежать ему.По одной из версий, угонщики направлялись к зданию региональной тюрьмы, до которого они не долетели всего два километра. Стражи порядка полагают, что они собирались устроить одному из заключенных побег на вертолете.