Дана Борисова дала откровенное интервью на радиостанции Комсомольская правда. Ведущая призналась, что больше всего боится нового срыва и стесняется своих коленей.

Дана Борисова дала откровенное интервью на радиостанции "Комсомольская правда". Ведущая призналась, что больше всего боится нового срыва и стесняется своих коленей.Дана Борисова высказалась по поводу скандала с интимной перепиской и откровенными фотографиями, появившимися в Сети. Ведущая подчеркнула, что сообщения ненастоящие. "Было больно и обидно, что друзья отвернулись, никто не поддержал меня после публикации этого бреда", – призналась она."Но главное – я не напилась. Трезвая уже 11 месяцев. Готова сдать анализы на алкоголь и наркотики, чтобы доказать, что чиста", – цитирует Дану Борисову. "Честно говоря, я больше всего опасаюсь срыва по алкоголю, наркотики – забытая тема, не вызывает страха. А алкоголь – он все время рядом, в магазинах...", – добавила она.Отметим, подлинность снимков ведущая отрицать не стала. "Честно скажу, я люблю сниматься без лифчика на свой телефон, люблю на себя посмотреть и этими фотографиями поделиться. Не скажу, что я их многим рассылала, но кое-кому отправляла. И какие-то добрые люди все это слили", – объяснила Дана Борисова."Знаете, почему целиком не фотографируюсь? Потому что ноги – мое слабое место, сразу начинают критиковать за морщинистые коленки, а верхняя часть меня устраивает", – призналась ведущая.Примечательно, что на своей странице в Instagram Дана Борисова также привлекла внимание подписчиков к своим морщинам, только не на коленях, а на лице. "☺️😊😃Всем доброе утро 🌞,не ругайте за морщинки ,и яркий make-up ,собралась на съемку (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала она свои селфи.