В Магадане сегодня жители стараются не выходить на улицу. Не лучше ситуация и в центральных районах региона. Сильный ветер и метели на всей территории. Объявлена лавинная опасность.

В Магадане сегодня жители стараются не выходить на улицу. Не лучше ситуация и в центральных районах региона. Сильный ветер и метели на всей территории. Объявлена лавинная опасность.Снегопад и сильный ветер. В Магадане нулевая видимость. Порывы ветра достигают тридцати метров в секунду. Циклон охватил всю территорию Магаданской области.Особенно опасно сейчас в окрестностях столицы Колымы и в горной местности. Там объявлена лавинная опасность. Так что, спасатели рекомендовали жителям пока не покидать населённые пункты."Также запрещается выход на лед. Поскольку при таком сильном ветре его может легко оторвать. Ну, и, безусловно, лавинная опасность. Поскольку у нас выпадения снега в этом году большие запасы. И при сильном ветре он может быть потревожен. Есть угроза схода снежной лавины", — отметил Павел Клочков, начальник Магаданского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.Жители Магадана сегодня стараются не выходить на улицу. Ветер местами буквально сбивает с ног. Немногие решились сесть за руль. Из-за плохой видимости автолюбители передвигаются крайне медленно."Нормально, но ветер, когда дунет, особенно когда против ветра идешь, вообще тяжело", — сокрушается Василий Крыль, житель Магадана.Такая погода, по прогнозам синоптиков, сохранится сегодня еще до конца дня. Ночью циклон начнет потихоньку стихать. И уже завтра погода почти наладится. Хотя ветреная погода в регионе сохранится еще несколько дней.