Начальник военно-научного комитета Сухопутных войск РФ полковник Андрей Романюта рассказал в эфире радиостанции Эхо Москвы об окончании доводки боевой экипировки второго поколения Ратник.

Начальник военно-научного комитета Сухопутных войск РФ полковник Андрей Романюта рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы" об окончании доводки боевой экипировки второго поколения "Ратник". По словам Романюты, в процессе испытаний были выявлены недостатки. За два года они были полностью устранены, пишет РИА Новости.В перспективе "Ратник" получит шлем с интегрированными комплексами связи. Через них можно будет управлять войсками. Романюта оценил срок создания такого "гермошлема будущего" к 2022-2025 году.Помимо шлема, экипировка будет дополнена новым многофункциональным ножом. Военнослужащие попросили дополнить его возможности, к примеру, новинкой можно будет откручивать болты. "К концу восемнадцатого года будет уже новый нож", — сказал Романюта.Серийные поставки в Вооруженные силы РФ экипировки "солдата будущего" второго поколения "Ратник" начались в 2017 году.