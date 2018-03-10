Форвард футбольной сборной Бразилии и французского клуба Пари Сен-Жермен Неймар, который получил серьезную травму, перенес операцию и может пропустить остаток клубного сезона, по некоторым данным не хочет больше выступать за команду из Парижа.

Форвард футбольной сборной Бразилии и французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар, который получил серьезную травму, перенес операцию и может пропустить остаток клубного сезона, по некоторым данным не хочет больше выступать за команду из Парижа.Неймар неоднократно уже признавался, что его рекордный переход из испанской "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 млн евро был ошибкой. Еще минувшей осенью бразилец очень хотел вернуться в столицу Каталонии, а зимой пресса неоднократно сообщала, что его фигурой всерьез интересуется мадридский "Реал".И вот теперь травмированный игрок, который сейчас восстанавливается после операции на родине, заявил своим близким, что не намерен возвращаться во Францию, сообщает издание АВС со ссылкой на источник среди близких игрока."Я не вернусь в "ПСЖ", это невозможно. Если я вернусь сюда, в эту лигу без традиций, болельщики опять начнут свистеть мне, я не перенесу и минуты этого", – якобы заявил Неймар-младший в кругу семьи. Он попросил своего отца, Неймара-старшего, начать работу над его трансфером в "Реал". Возможно, переход состоится уже летом.Неймара не устраивает позиция болельщиков "ПСЖ", которые в его конфликте с Эдинсоном Кавани поддержали уругвайца. К тому же в самой команде игроки разбились на два лагеря – и у Неймара поддержки заметно меньше, чем у Кавани. Причиной недовольства бразильца стал и вылет парижан из Лиги чемпионов и то, что во Франции перспективы завоевания "Золотого мяча" у него гораздо ниже, чем в Испании.