Приятные новости из корейского Пхенчхана: в первый же соревновательный день Паралимпиады наши спортсменки завоевали сразу два золота и серебро.

Приятные новости из корейского Пхенчхана: в первый же соревновательный день Паралимпиады наши спортсменки завоевали сразу два золота и серебро.Лыжный стадион в местечке Альпенсия. Тысячи зрителей приехали с утра поддержать паралимпийцев. Сегодня здесь — биатлон. Несколько огневых рубежей. Как стреляют спортсмены, можно увидеть на большом экране. Самое интересное — финишная прямая — прямо у трибуны.Имена девушек из России слышны на весь стадион. Екатерина Румянцева и Анна Миленина с первого огневого рубежа уходят в отрыв. Безупречная стрельба, высочайший темп, несмотря на мягкий снег и плюс восемь на улице. Наши девушки финишируют с большим отрывом.Екатерина Румянцева — первая российская чемпионка корейской Паралимпиады. По дистанции промчалась в очках с надписью "Рома" — в честь шестикратного паралимпийского чемпиона Романа Петушкова, которого на эти Игры не пустили.Серебро — у Анны Милениной. Для трехкратной паралимпийской чемпионки это уже четвёртые Игры. И вот первые впечатления после финиша и приветы родным."Все зависит от стрельбы, как она пойдет, такой и гонка будет. Вроде все получилось, отстрелялась на ноль, все хорошо. Думаю о детишкам о своих, о мальчишках, привет им огромный", — сказала Анна Миленина.NPA расшифровывается как "нейтральные паралимпийские атлеты". И какой уж флаг, ведь даже слова "из России" употреблять запрещено. Никакой символики ни на трассе, ни на трибунах."Ребята настолько заряжены, понимают эту ситуацию. Мы стараемся хотя бы по имени прокричать", — рассказал Павел Рожков, первый вице-президент Паралимпийского комитета РоссииНа трассе — слабовидящие биатлонистки. Михалина Лысова — в паре с ведущим — Алексеем Ивановым. Она — триумфатор Игр в Ванкувере и Сочи, он — ее глаза на дистанции. Их тандему уже девять лет. И вот — очередное золото!"Трасса очень сложная, подъемы, каша по колено", — отметила Михалина Лысова, чемпионка Паралимпийских игр-2018 по биатлону.Короткое интервью — допинг-офицеры торопят сдавать пробы. Затем — небольшой отдых, тренировки и новая гонка — уже на 12 километров.Ни одного промаха на огневых рубежах и почти сорок секунд преимущества над ближайшей преследовательницей. Михалина Лысова становится пятикратной паралимпийской чемпионкой. Позади первый день соревнований, и у наших атлетов уже два золота и серебро.