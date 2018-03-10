Инцидент произошел над озером Малахово, пилот не справился с управлением, и аппарат рухнул в воду. По предварительным данным, полет не был согласован с властями.

Под Оренбургом разбился мотопараплан, погиб пилот. Об этом сообщили в экстренных службах. Инцидент произошел над озером Малахово, пилот не справился с управлением, и аппарат рухнул в воду.По предварительным данным, полет не был согласован с властями, достаточной квалификации у пилота не было. По факту ЧП проводится проверка, передает "Интерфакс".