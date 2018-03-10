Некогда популярная ведущая Маша Малиновская стала очередной звездной гостьей ток-шоу Леры Кудрявцевой Секрет на миллион. Гламурная блондинка откровенно рассказала о личной жизни.

Некогда популярная ведущая Маша Малиновская стала очередной звездной гостьей ток-шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Гламурная блондинка откровенно рассказала о личной жизни.Маша Малиновская (настоящее имя Марина Садкова) родилась в Смоленске. Ее отец – военный, а мать моталась в Китай и Польшу челноком. Поэтому будущую телеведущую воспитывали бабушка и дедушка. Потом ее родители развелись, и был период, когда отец пропал – даже не звонил, чтобы поздравить Машу с днем рождения.Впоследствии они смогли наладить общение, и теперь Малиновская благодарна отцу за то, что он нянчится с ее шестилетним сыном Мироном. Кстати, помимо Маши, у ее отца есть еще трое детей – дочери Маша и Соня и сын Саша. В студии передачи появился папа ведущей и одна из ее сестер – 17-летняя Мария. Девушка живет в Смоленске и, что самое интересное, прекрасно знакома с Мироном. Для Малиновской это стало откровением.Если с отцом у ведущей теперь прекрасные отношения, то с матерью неоднозначные. По признанию Маши, они очень разные и часто ссорятся. Камнем преткновения для них является воспитание Мирона, на которое они смотрят диаметрально противоположно.Кстати, именно в момент беременности и после родов Малиновская, прославившаяся в начале 2000-х годов, пропала с телеэкранов. С тех пор Маша зарабатывает ведением корпоративов, гастролирует, выступает с ди-джейскими сетами. Малиновская поправилась более чем на 12 килограммов и сама признается, что причина лишнего веса в еде. Дескать, она банально заедает стресс.А ведь когда-то ради красоты и успеха Маша Малиновская легла под нож пластического хирурга, чтобы увеличить грудь. Потом ведущая решила убрать импланты, но ей попался плохой врач, который буквально изуродовал ее бюст. У нее была чудовищная асимметрия. "Один сосок в бюстгальтере, а другой смотрел чуть ли не мне в подбородок. Ну, треш!" – призналась Малиновская. К счастью, ей удалось исправить ситуацию.Маша сообщила, что для достижения идеальной внешности увеличивала и губы. Причем тоже не обошлось без приключений. Когда ведущая захотела вернуть губам прежнюю форму, ей специалист заявил, что ей вкачали чуть ли не промышленное вещество, и потребуется много усилий, чтобы спасти ее. К счастью, все прошло прекрасно.Малиновская рассказала о другой драме в жизни. О смерти близких родственников – бабушки и дедушки – Маша поведала со слезами и так эмоционально, что даже ведущая Лера Кудрявцева не смогла сдержаться. А еще Малиновская призналась, что не смогла и не захотела поехать на похороны к бабушке, потому что просто не могла себя заставить и хотела запомнить ее живой.Маша была дважды замужем. Первого мужа она застала в собственной кровати с другой женщиной, а второй муж сейчас сидит в тюрьме. Но он нем Малиновская отозвалась положительно, потому что он ей даже выделил некоторую сумму на сына, хотя Маша вовсе не от него родила. Настоящий отец Мирона никогда не видел и даже не проявлял к нему интереса. С этим мужчиной Малиновская рассталась, находясь на седьмом месяце беременности.Кстати, в студии появился и наследник ведущей. Он оказался очень похожим на Машу, а в разговоре с Лерой сообщил, что мечтает стать полицейским. На шоу Малиновская выиграла 190 тысяч рублей, но раскрывать свой секрет на миллион отказалась.