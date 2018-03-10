При взрыве газа в жилом доме в Краснодаре пострадали семь человек из двух квартир.

При взрыве газа в жилом доме в Краснодаре пострадали семь человек из двух квартир, сообщает "Интерфакс". Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Среди раненых двое детей 10 и 13 лет.Сообщение о взрыве газовоздушной смеси спасатели получили в 10:20 мск 10 марта. Пожара на месте ЧП на улице Славянской, 75 не было.Как сообщили в пресс-службе Южного регионального центра МЧС, обрушилась часть стены дома 4-го и 5-го этажей. Повреждены кровля и лестничный пролет.