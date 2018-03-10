Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с заявлением, в котором говорится о том, что швейцарская компания Berlinger прекращает производство пробирок для допинг-проб. Ранее эта же компания объявила о возникновении проблем с продукцией.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с заявлением, в котором говорится о том, что швейцарская компания Berlinger прекращает производство пробирок для допинг-проб. Ранее эта же компания объявила о возникновении проблем с продукцией.В заявлении WADA на официальном сайте отмечается, что один из клиентов Berlinger пожаловался, что при замораживании некоторые пробирки потрескались. Сейчас агентство совместно с партнерами продолжает изучать полученную информацию и проводит проверку надежности пробирок, отмечает "Спорт-экспресс". Кроме того, о возможной проблеме и угрозе были уведомлены все международные структуры, занимающиеся допинг-тестированием.