Своим главным достижением за время работы на посту президента России Владимир Путин считает улучшение экономической ситуации в стране. Об этом рассказал в интервью американскому телеканалу NBC президент России Владимир Путин. Властям еще не удалось решить главную задачу - поменять структуру самой экономики, - но условия для следующего шага уже есть.

Своим главным достижением за время работы на посту президента России Владимир Путин считает улучшение экономической ситуации в стране. Об этом рассказал в интервью американскому телеканалу NBC президент России Владимир Путин. Беседу полностью показал телеканал "Россия 24".Российская экономика "выросла почти в два раза по объему", в стране вдвое сократилось количество людей, живущих за чертой бедности, отметил он."И в то же время из того, что не сделано до конца, – это то, что за чертой бедности у нас еще живет слишком много людей. Нам нужно убирать эти "ножницы" между теми, кто зарабатывает очень много, и теми, кто зарабатывает слишком мало. А в связи с этим есть много и плюсов, и нерешенных пока вопросов.", — сказал Путин.В начале 2000-х годов население России сокращалось каждый год почти на миллион, напомнил глава государства. Власти, по его словам, эту ситуацию переломили: "Вышли даже на естественный прирост. Младенческая смертность у нас минимальная, материнская – почти сведена к нулю. Мы подготовили и осуществляем большую программу поддержки материнства и детства. У нас сейчас самый большой темп роста продолжительности жизни".По словам президента Путина, в экономике страны изменилось многое, но властям еще не удалось решить главную задачу: поменять структуру самой экономики так, как нам нужно. "Мы не добились необходимых нам темпов роста производительности труда, но мы знаем, как это сделать. И я уверен, мы это сделаем", — сказал он.У России и не было пока возможности решить эту задачу, пояснил Путин, потому что до сегодняшнего момента в стране еще не были созданы макроэкономические условия для конкретных действий по этим направлениям. Но ситуация меняется, отметил президент."У нас в начале пути инфляция была под 30 процентов, сейчас она 2,2. Растут золотовалютные резервы, у нас стабильная макроэкономика. Это как раз дает нам шанс сделать следующий шаг и в направлении повышения производительности труда, и в привлечении инвестиций, в том числе частных, и в изменении структуры экономики", — сказал Путин.