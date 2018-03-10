Владимир Путин будет с полной отдачей сил работать, если россияне изберут его еще на один срок. По словам Путина, у него не было и нет планов изменять российскую Конституцию в собственных интересах.

Владимир Путин будет с полной отдачей сил работать, если россияне изберут его еще на один срок. Об этом российский президент заявил в интервью американскому телеканалу NBC. Беседу полностью показал телеканал "Россия 24".По словам Путина, у него не было и нет планов изменять российскую Конституцию в собственных интересах."Конечно, если избиратели дадут мне такую возможность — работать еще один срок, будут работать, разумеется, с полной отдачей сил", — заявил президент.Путин также обратил внимание на то, что много действующих политиков в мире, активно работающих, старше него. По его словам, главы государств, невзирая на возраст, должны работать с полной отдачей.