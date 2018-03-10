Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC назвал чушью предположения, что Россия как-то вмешивалась в президентские выборы в США.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC назвал чушью предположения, что Россия как-то вмешивалась в президентские выборы в США.Когда Дональд Трамп шел на выборы, отметил Путин, он выбрал определенную позицию внутри страны и сделал ставку на людей, которые были готовы его поддержать."Именно это основная причина его победы, а не какое-то вмешательство со стороны", — подчеркнул глава российского государства.По его словам, до сих пор не ясно, как будет строиться политика США во главе с Трампом в отношении России. Он рассказал, что "нормальная работа до сих пор не налажена, нормальных контактов до сих пор нет".Путин напомнил, что Москва всегда готова к диалогу по самому широкому кругу вопросов, "включая ракеты, киберпространство и контртерроризм". Он выразил мнение, что Трамп "хочет сделать это", но "есть силы, которые не дают ему это сделать".Ответственность за нынешнюю напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона Путин возложил на США."Не мы обозначили вас как своих врагов. Вы приняли такое решение. На уровне Конгресса. И включили Россию в список своих врагов", — сказал Путин. "Зачем вы это сделали?" – добавил он.Путин предлагает совместно с США выработать правила поведения в киберсфере, "которой раньше в таком качестве и таком объеме не было". Он напомнил, что Россия предложила США выработать общие правила поведения в киберпространстве еще при администрации президента Барака Обамы и первая его реакция была отрицательной. Однако к концу президентского срока администрация Обамы признала, что "это интересно"."Но опять все исчезло, куда-то в болото утонуло. Ну давайте договоримся об этом, мы же не против", — сказал Путин.