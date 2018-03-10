Политические силы, в том числе связанные с Алексеем Навальным, не представляют программу развития страны, а лишь вскрывают проблемы, но этого мало.

Политические силы, в том числе связанные с Алексеем Навальным, не представляют программу развития страны, а лишь вскрывают проблемы. Об этом заявил в интервью американскому телеканалу NBC президент России Владимир Путин. Беседу полностью показал телеканал "Россия 24".На вопрос, мог бы президент помиловать Навального, чтобы он стал достойным оппонентом, Путин ответил: "Помиловать можно любого человека, если он этого заслуживает". При этом добавил, что в данном вопросе ни для кого нет исключений."Но мы же сейчас говорим не о помиловании, мы сейчас говорим об определенных политических силах. У них нет программы развития страны", — заявил Путин.Для позитивного развития страны этого мало, считает президент. Даже опасно акцентировать внимание только на проблемах, поскольку "это может вести к определенным разрушениям, а нам нужно созидание", заключил он.